Quilos Mortais conta a história de Travis, que precisa encarar os traumas do passado para superar a obesidade Homem procurar Dr. Now para recuperar sua independência; saiba mais sobre o episódio desta sexta (22) Quilos Mortais|Do R7 22/08/2025 - 12h36 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h36 )

Travis pede ajuda a Dr. Now após chegar aos 280 quilos no programa dessa sexta (22) Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (15), a partir das 22h45, Quilos Mortais apresenta o caso de Travis. Os problemas de sobrepeso começaram quando o seu único irmão foi morar com o pai.

O sentimento de abandono foi agravado ainda mais quando ele tinha 22 anos. Prestes a se casar, ele arrumou um emprego, alugou um apartamento e decidiu emagrecer, mas a noiva o largou. Foi o gatilho para Travis se entregar cada vez mais ao vício da comida até atingir os 280 quilos.

Hoje casado e com 31 anos de idade, ele sente vergonha de não poder trabalhar por conta do peso e viver na dependência de sua atual esposa. Travis tem consciência de que sua condição sobrecarrega todos que vivem ao seu redor. Com medo de perder o apoio que ainda tem da mãe e da mulher, ele decide lutar contra seus quilos mortais e pede ajuda a Dr. Now.

O primeiro passo é perder o medo de encarar os traumas de seu passado. Apesar de todas as conquistas, Travis pode colocar tudo a perder se não fizer a terapia.

Como a terapia e o contato com o irmão vão impactar o tratamento? Não perca o desfecho dessa emocionante história!

Não fique de fora! Quilos Mortais chega na tela da RECORD nesta sexta (22), a partir das 22h45. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.