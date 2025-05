Quilos Mortais mostra os desafios de Tiffany nesta sexta (30) Jovem de 28 anos depende do namorado para tudo e aposta na bariátrica e terapia para romper o ciclo da obesidade extrema Quilos Mortais|Do R7 30/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h09 ) twitter

Tiffany enfrenta a cirurgia bariátrica e a terapia Divulgação/RECORD

Quilos Mortais apresenta, nesta semana um episódio que promete impactar o público. Na sexta-feira (30), a partir das 23h, a trajetória comovente de Tiffany, que, desde a infância, teve a comida como refúgio para seus traumas e carências afetivas.

Aos poucos, o prazer imediato se transformou em prisão: com 305 kg, ela depende do namorado até para sair da cama. O diagnóstico de cálculo na vesícula foi o alerta de que sua vida corria perigo. Decidida a não repetir a história de obesidade mórbida do pai, Tiffany decide fazer a cirurgia bariátrica como a grande chance de recomeço.

Morando há cinco anos com o namorado, ela encontrou nele um pilar de suporte para tarefas diárias e mudança de hábitos. Mas, mais do que o procedimento cirúrgico, é o acompanhamento psicológico que promete ser o verdadeiro diferencial na busca pelo equilíbrio: entender as raízes da compulsão alimentar e construir novos prazeres além da comida.

Será que Tiffany conseguirá vencer a obesidade e iniciar uma vida saudável?

Não perca! Quilos Mortais chega mais uma vez na tela da RECORD nesta sexta (30), a partir das 23h. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.