Quilos Mortais traz histórias inéditas nesta sexta (16) e no domingo (18) Programa vai mostrar o caso de Brandon, que chegou aos 325 quilos; e no fim de semana exibe a trajetória de um casal que se une contra a balança Quilos Mortais|Do R7 16/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h49 )

Quilos Mortais apresenta histórias inéditas nesta semana Divulgação/RECORD

Nesta semana, tem mais Quilos Mortais em dose dupla na RECORD, com episódios inéditos! Nesta sexta-feira (16), a partir das 23h, o público acompanha a dramática história de Brandon, que luta contra a obesidade mórbida. Ele mora com a mãe e a namorada, e tem consciência de que está chegando a um peso irreversível, 325 quilos!. As brigas de infância, a separação traumática e o rompimento com o pai foram gatilhos para o sobrepeso.

Com o sonho de se casar e ter uma vida normal, Brandon precisa mudar radicalmente seus hábitos para conseguir passar pela cirurgia bariátrica. Mas o processo não foi fácil e teve que enfrentar o adiamento da cirurgia por três vezes. Após consulta com o renomado Dr. Now, ele finalmente saberá se atingiu a meta da pesagem. Mesmo após a operação, ainda restam questões delicadas a serem esclarecidas com o pai.

As histórias de emoção e superação continuam no domingo (18). A partir das 18h, será exibido um episódio marcante com o casal Vianey e Allen. Eles são casados há mais de 20 anos, mas, ultimamente, passam a maior parte do tempo pensando em comida. Por conta do sobrepeso, não conseguem nem mesmo dormir na mesma cama. Vianey depende de Allen até para tomar banho. Praticamente vivendo para comer, ambos somam os impressionantes 563 quilos!

Os dois encararam dificuldades durante toda a vida, até se conhecerem e resolverem morar juntos. No meio de tantos problemas, também chegaram a uma decisão importante conjunta: pedir ajuda e voltar a sonhar com uma vida normal. Para isso, eles vão iniciar uma grande luta contra a balança! Agora chegou a hora da verdade! Uma batalha que não será solitária, mas que nem por isso será mais fácil.

Público acompanha Quilos Mortais na tela da RECORD em dose dupla: sexta (16), às 23h, e no domingo (18), às 23h. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.