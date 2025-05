Quilos Mortais volta à tela da RECORD nesta sexta (2) Episódio que abre a temporada inédita mostra a trajetória de um jovem que chegou aos 311 kg Quilos Mortais|Do R7 02/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h20 ) twitter

Programa traz novas histórias emocionantes de superação e transformação Divulgação/RECORD

Quilos Mortais está de volta em temporada inédita nas noites de sexta-feira, com a apresentação de Celso Zucatelli. A atração traz histórias comoventes de pessoas que enfrentam o desafio de perder peso para reconquistar a saúde e resgatar a própria vida.

No episódio de estreia desta sexta (2), a partir das 22h45, o público acompanha a trajetória de Justin, um jovem de apenas 27 anos que chegou à impressionante marca de 311 quilos. Vítima de rejeição na infância, dos traumas causados pela dependência química da mãe e de uma severa fobia a espaços públicos, Justin viu na comida uma válvula de escape para lidar com as dores emocionais.

Sem alternativas, ele busca ajuda médica urgente: ou realiza a cirurgia bariátrica e muda completamente seus hábitos, ou continuará refém da obesidade. O episódio mostrará todos os detalhes de sua luta pela saúde, os desafios com a mãe, o medo do fracasso e a esperança por uma nova chance. Será que Justin vai superar os seus quilos mortais?

Quilos Mortais é exibido todas as sextas-feiras, a partir das 22h45, logo após Power Couple Brasil. Apresentado por Celso Zucatelli, a atração tem direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.