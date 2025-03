RECORD exibe episódio inédito e especial de Quilos Mortais neste domingo (23), a partir das 18h O público vai acompanhar a história de Octavia, que chegou aos 314 kg e precisa radicalmente mudar de vida; veja mais Quilos Mortais|Do R7 20/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h45 ) twitter

O público vai acompanhar o caso da Octavia, que atualmente pesa 314 Kg Divulgação/RECORD

Neste domingo, (23), a RECORD exibe um episódio inédito e especial da série de sucesso Quilos Mortais, a partir das 18h, logo após o programa Acerte ou Caia!, o público vai acompanhar o caso da Octavia.

Na infância, ela já pesava 60 Kg, o dobro do padrão para uma garota de apenas 9 anos. Mas a sequência de traumas contribuiu para lutar contra o sobrepeso por toda a adolescência e fase adulta. Uma história marcada por dificuldades, incluindo a perda da mãe. Atualmente, ela vive com uma amiga e costuma receber a visita da irmã e dos sobrinhos, fato que traz um certo alívio para a rotina de quem chegou aos 314 Kg.

Ela só conseguirá perder peso quando superar os sentimentos de culpa, vergonha e medo, uma batalha nada fácil. Após passar por consulta com Dr. Now, Octavia continua com dificuldades para atingir a meta necessária para realizar a cirurgia bariátrica. Em uma das pesagens, em vez de emagrecer, ela ganhou 28 Kg. Isso acendeu em alerta no médico, que chegou a dar uma bronca na paciente e indicou terapia no processo de tratamento.

Será que Octavia vai colocar tudo a perder? Uma corrida contra o tempo e a favor da qualidade de vida! Não perca os momentos decisivos dessa história de superação e coragem!

Acompanhe a série Quilos Mortais, a partir das 18h, na tela da RECORD.