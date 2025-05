RECORD exibe Quilos Mortais em dose dupla: na noite desta sexta (9) e em edição especial no domingo (11) Com apresentação de Celso Zucatelli, programa traz as emocionantes histórias de Holly e Robin, que enfrentam obesidade extrema Quilos Mortais|Do R7 09/05/2025 - 13h19 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h19 ) twitter

Holly, que pesa 298 quilos e vive um drama marcado por traumas familiares, bullying e depressão Divulgação/RECORD

A RECORD exibe nesta semana duas histórias comoventes em Quilos Mortais, reality que retrata a dura realidade de pessoas com obesidade extrema que buscam uma nova vida.

Nesta sexta-feira (9), logo após Power Couple Brasil, a partir das 23h, o público acompanha a trajetória de Holly, que pesa 298 quilos e vive um drama marcado por traumas familiares, bullying e depressão.

Desde cedo, ela travou uma difícil batalha contra o sobrepeso, que só se agravou com os desafios emocionais que enfrentou. Hoje, o grande sonho de Holly é superar esse passado, casar com o noivo e conquistar uma vida normal. Durante o episódio, ela encara uma nova cirurgia, que pode se tornar arriscada pelo fato de já ter realizado anteriormente uma bariátrica.

Já no domingo (11), em edição especial às 18h15, logo após o programa Acerte ou Caia!, o destaque é a história de Robin, que pesa 294 quilos e teme seguir o mesmo destino da irmã, que faleceu por problemas cardíacos. Com o apoio do marido e do sobrinho Garrett, de apenas 20 anos e com mais de 270 quilos, ela decide buscar ajuda e enfrentar o desafio da perda de peso. Enquanto Garrett avança no tratamento e conquista a aprovação para a cirurgia, o futuro de Robin ainda permanece incerto. A luta é compartilhada e cheia de emoção, marcada por vínculos familiares, superações e dilemas.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto. Nesta sexta (9), o programa vai ao ar às 23h, e no domingo (11), em edição especial, às 18h15.