Saiba mais sobre o programa Quilos Mortais Atração mostra a história de superação de superobesos para perder peso e mudar de vida Quilos Mortais|Do R7 03/01/2022 - 15h28 (Atualizado em 15/01/2025 - 15h37 )

Quilos Mortais traz histórias emocionantes de superobesos em busca da perda de peso Divulgação/RECORD

A série de grande sucesso nos Estados Unidos e também no Brasil por meio da TV por assinatura, Quilos Mortais, formato original da Discovery, está na tela da RECORD sob o comando do apresentador Celso Zucatelli.

Os episódios mostram o dia a dia de homens e mulheres que sofrem com obesidade mórbida. Eles encontraram a motivação de mudança para seguir em frente por meio de um drástico projeto de emagrecimento.

A cada semana, as câmeras de Quilos Mortais vão a um lar, onde captam as circunstâncias dramáticas em que uma pessoa morbidamente obesa se encontra e, ao longo de meses, irão segui-la em todas as etapas do tratamento: das visitas iniciais ao médico, passando pelo centro cirúrgico, pós-operatório e toda a adaptação necessária para voltarem a ter o controle sobre seus corpos.

Prisioneiros do próprio corpo, os participantes enfrentam sérios desafios físicos e psicológicos diante de tarefas corriqueiras, como levantar da cama, tomar banho e caminhar entre os cômodos da própria casa. E a esperança de um recomeço está nas mãos do Dr. Nowzaradan, mais conhecido como Dr. Now, um renomado cirurgião bariátrico da cidade de Houston, no Texas. É ele quem acompanha os pacientes durante os meses de todo o processo de emagrecimento.

Quilos Mortais é um formato original da Discovery e tem direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.