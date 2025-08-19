Peso extremo ameaça vida e casamento de homem em Quilos Mortais nesta sexta (22)

O Quilos Mortais mostra a luta de homem contra o excesso de peso, que não ameaça apenas sua saúde, mas também sua vida familiar e seu casamento. Com orientação médica, ele precisa cortar açúcar e carboidratos e mudar seus hábitos para alcançar seu objetivo. Episódio inédito nesta sexta (22), às 22h45, na tela da RECORD.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!