Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Quilos Mortais

Peso extremo ameaça vida e casamento de homem em Quilos Mortais nesta sexta (22)

Programa vai ao ar 22h45, na tela da RECORD

Quilos Mortais|Do R7

O Quilos Mortais mostra a luta de homem contra o excesso de peso, que não ameaça apenas sua saúde, mas também sua vida familiar e seu casamento. Com orientação médica, ele precisa cortar açúcar e carboidratos e mudar seus hábitos para alcançar seu objetivo. Episódio inédito nesta sexta (22), às 22h45, na tela da RECORD.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • celso-zucatelli
  • Quilos mortais
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.