Após atingir 277 quilos, professora e mãe de cinco filhos decide ter uma vida saudável e busca ajuda

No episódio desta sexta (29) de Quilos Mortais, você acompanha a história de Cynthia, mãe de cinco filhos que chegou ao seu limite após atingir a marca dos 277 quilos. Rejeitada pelos amigos e muito solitária, a professora de 42 anos ficou muito desanimada, e se vê dependente da filha de 11 anos para fazer quase tudo. Desejando voltar a ter uma vida normal, Cynthia pretende recorrer à cirurgia bariátrica e contar com a ajuda do Dr. Now.