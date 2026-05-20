RECORD visita novo campus da Escola Americana de Vitória André Dias, superintendente de Rede da emissora, conheceu as instalações do Campus Aeroporto

Da esquerda para a direita: Felipe Carone, diretor executivo da Rede Vitória; Americo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória; Ana Maria Buaiz, diretora institucional da Escola Americana; André Dias, superintendente de Rede da RECORD; e Cristiano Carvalho, diretor executivo da instituição Crédito: Divulgação

A RECORD visitou, nesta quarta-feira (20), a Escola Americana de Vitória (EAV), instituição que integra o Grupo Buaiz, conglomerado empresarial que também detém a Rede Vitória, afiliada da RECORD no Espírito Santo.

Durante a agenda, o superintendente de Rede da emissora, André Dias, conheceu as instalações do novo Campus Aeroporto da escola, localizado no sítio aeroportuário da capital capixaba.

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A visita foi guiada por Felipe Carone, diretor executivo da Rede Vitória; Americo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória; Ana Maria Buaiz, diretora institucional da Escola Americana; e Cristiano Carvalho, diretor executivo da instituição.

O encontro destacou a expansão da atuação do Grupo Buaiz em diferentes segmentos da economia capixaba. Além da comunicação, o conglomerado reúne empresas nas áreas de educação, alimentação, shopping center, mercado imobiliário e investimentos, com marcas como Buaiz Alimentos, Shopping Vitória e Nova Cidade Empreendimentos.

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A Escola Americana de Vitória

O Campus Aeroporto aumenta a presença da Escola Americana de Vitória no estado e reforça o investimento do grupo em educação internacional e infraestrutura voltada à inovação, tecnologia e bem-estar.

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A unidade conta com ampla estrutura esportiva, áreas de convivência ao ar livre e espaços planejados para integração entre alunos, professores e famílias.

Para Americo Buaiz Neto, os investimentos refletem diretamente no desenvolvimento regional. “Tudo isso contribui para a economia do nosso país e para o crescimento do Espírito Santo, o estado mais capixaba do Brasil”, afirmou.

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Sobre a EAV

A Escola Americana de Vitória iniciou as atividades em 2018, no bairro Enseada do Suá, com 12 alunos da educação infantil. Em 2020, a instituição transferiu as operações para o Ginásio do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, por meio de parceria com o Grupo Buaiz. Atualmente, Americo Buaiz Filho ocupa a presidência da escola, enquanto Mariana Buaiz atua como vice-presidente.