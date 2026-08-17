A Bahia que celebra suas raízes RECORD Bahia Itabuna valoriza a cultura, a história e a força dos festejos juninos do interior da Bahia

Divulgação RECORD Bahia Itabuna

A RECORD Bahia Itabuna realizou uma extensa cobertura jornalística dos festejos juninos do interior da Bahia. Essas festas têm grande importância para o estado porque já fazem parte da cultura, da história e da identidade da população.

Durante os meses de junho e julho, cidades de todas as regiões se enfeitam com bandeirolas, fogueiras e balões decorativos para celebrar a tradição. Além do valor cultural, as festas movimentam a economia, contribuindo para o comércio, a rede hoteleira, os restaurantes e os pequenos produtores locais.

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Com o objetivo de valorizar a festa mais tradicional do estado, a RECORD Bahia Itabuna criou o concurso Tradição Junina para premiar os melhores festejos de São João e de São Pedro. Os vencedores, escolhidos por voto popular, receberam quatro troféus, que foram entregues aos representantes das prefeituras de Jequié, Itororó, Itabuna e Itagi.