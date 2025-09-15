A10Cast, podcast da TV Antena 10, passa a ser apresentado por Beatriz Ribas Podcast é exibido aos sábados, às 13 horas; conteúdo também é transmitido pelo Youtube e conta com cortes nas redes sociais TV Antena 10|Do R7 15/09/2025 - 16h53 (Atualizado em 15/09/2025 - 16h53 ) twitter

Divulgação TV Antena 10

O A10Cast, podcast da TV Antena 10, está de cara nova! A partir de sábado (20), o programa passa a ser apresentado por Beatriz Ribas. No ar há 9 meses e já consolidado como referência na comunicação piauiense, o projeto ganha reforço na apresentação e pequenas novidades que o público poderá perceber nas próximas edições.

Com mais de 30 episódios exibidos, o A10Cast acumula milhões de visualizações nas redes sociais. Um dos cortes ultrapassou 1,2 milhão de views, justamente em um dos momentos mais marcantes da política nacional: a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.

Atualmente à frente do telejornal Conversa Franca, Beatriz Ribas assume também o comando do A10Cast. A mudança integra uma nova estratégia da emissora. Em entrevista ao A10+, Ribas destacou: “Estou animada para esse novo momento na minha carreira. O A10Cast já é uma referência por debater temas de interesse da sociedade. Continuarei no meu CF querido, mas agora também passo a integrar o time do podcast. Estou muito feliz com essa missão”.

Segundo o diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, a jornalista Lídia Brito, que estava à frente do projeto, passa a se dedicar exclusivamente à cobertura da política local da emissora.

O A10Cast com Beatriz Ribas vai ao ar todos os sábados, às 13h, e pode ser acompanhado pelo YouTube e também nos recortes disponíveis nas redes sociais: @a10cast, @portala10mais e @tvantena10.