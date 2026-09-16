RECORD Rio Preto comemora 55 anos valorizando quem faz a história da emissora Colaboradores participaram de atividades especiais, momentos de integração e celebração em homenagem ao aniversário da empresa

Divulgação RECORD Rio Preto

E no dia 15, a comemoração foi mais do que especial. A emissora completou 55 anos de encontros, informação e muitas histórias contadas ao longo do tempo.

E uma data tão importante merecia começar de um jeito especial. Logo cedo, os colaboradores foram recebidos com um cappucino preparado com carinho. Um pequeno gesto para marcar um grande momento. Afinal, a RECORD Rio Preto é feita de pessoas.

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A programação especial teve dinâmicas, presentes e uma palestra sobre a importância do trabalho em equipe. Momentos de aprendizado, descontração e, principalmente, de confraternização.

Foi dia de reencontrar colegas, compartilhar sorrisos e celebrar as conquistas de uma trajetória que já dura 55 anos.

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E, como toda boa festa de aniversário, não podia faltar bolo e o tradicional parabéns. Um momento simples, mas cheio de significado.

Porque cada ano dessa história tem um pouco de cada pessoa que passou por aqui. De quem chegou há pouco tempo e de quem ajudou a construir essa trajetória ao longo das décadas.

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Hoje, a RECORD Rio Preto comemora 55 anos... e mais do que olhar para o passado, celebra as pessoas que fazem parte do presente e ajudam a construir o futuro.

Que venham muitos outros anos de história, informação, entretenimento e, acima de tudo, de histórias contadas por pessoas e para as pessoas.