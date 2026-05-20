Executivos do Grupo Hapvida visitam a RECORD e a Seriella no Rio

Do R7 / 04/10/2023

DESCUBRA O ENCANTO DOMUNDO DO AGRONEGÓCIO COM O "BRASIL QUE DÁ GOSTO

O Brasil Que Dá Gosto" é o novo programa que irá revelar os bastidores do fascinante universo do agronegócio, revelando tudo o que acontece por trás de cada alimento que chega à nossa mesa.