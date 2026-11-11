TV Fronteira: 32 anos de hitória e um novo capítulo ao lado da RECORD Pioneira da TV digital no Brasil e referência em jornalismo regional, a emissora de Presidente Prudente amplia sua presença para 61 municípios do Oeste Paulista

Divulgação TV Fronteira

Um sonho que virou televisão

Em 1º de junho de 1994, Presidente Prudente ganhou uma emissora pensada para falar com o Oeste Paulista e sobre ele. Fundada por Paulo Lima, a TV Fronteira nasceu com um propósito claro: mostrar a região para ela mesma, com suas conquistas, seus desafios, sua gente e sua força.

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O nome foi escolhido com intenção. “Fronteira” representava uma área de atuação que ia além de uma única região, e também uma fronteira tecnológica, um compromisso com a inovação. Essa ideia se cumpriu em pouco tempo.

A primeira emissora digital do Brasil

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Em 1997, apenas três anos depois de entrar no ar, a TV Fronteira se tornou a primeira emissora totalmente digital do país. Câmeras, edição e armazenamento migraram para o digital numa época em que a TV digital ainda nem existia no Brasil. O resultado foi um salto de qualidade nas produções locais e mais agilidade para levar a notícia ao público.

No mesmo ano, a emissora inaugurou sua sede, com 1.200 metros quadrados, em frente ao Parque do Povo, um dos cartões-postais de Presidente Prudente. Desde então, a TV Fronteira acompanhou cada etapa da evolução tecnológica: implantou o sinal digital em 2010, passou a produzir em alta definição e modernizou seus estúdios.

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Três décadas ao lado do Oeste Paulista

Ao longo de 32 anos, a TV Fronteira se tornou parte da rotina de centenas de milhares de famílias. As equipes da emissora estiveram nas ruas, nas cidades pequenas e nos grandes acontecimentos, e registraram fatos da região que tiveram repercussão nacional.

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Mais do que noticiar, a emissora ajudou a contar a história do desenvolvimento do Oeste Paulista. Mostrou o crescimento das cidades, o fortalecimento do comércio e da indústria, a força das universidades e a trajetória de quem empreende, trabalha e transforma a região todos os dias. Foi assim, com presença, proximidade e compromisso com a verdade, que a TV Fronteira construiu sua maior conquista: a confiança do público.

Uma nova fase, ainda maior

A partir de 16 de novembro de 2026, essa história ganha um novo capítulo. A TV Fronteira passa a ser afiliada RECORD no Oeste Paulista e une sua credibilidade regional à força de uma das maiores redes de televisão do país.

A nova fase chega com números expressivos. A emissora passa a alcançar 61 municípios simultaneamente, com 919.154 telespectadores potenciais e mais de 356 mil lares com TV, segundo o Atlas de Cobertura Record 2026. Cinco cidades entram na área de cobertura: Bastos, Gabriel Monteiro, Iacri, Piacatu e Santópolis do Aguapeí.

A produção local também cresce. São cerca de 6 horas diárias e mais de 30 horas semanais de informação, entretenimento e conteúdo feito no Oeste Paulista e para ele, distribuídas em quatro programas:

Balanço Geral SP Prudente – Manhã , que abre o dia com as principais notícias e a prestação de serviço da região;

, que abre o dia com as principais notícias e a prestação de serviço da região; Balanço Geral SP Prudente , com jornalismo próximo da comunidade no horário do almoço;

, com jornalismo próximo da comunidade no horário do almoço; Conexão Fronteira , com entretenimento, cultura e as histórias da gente da região;

, com entretenimento, cultura e as histórias da gente da região; SP Record Prudente, o telejornal que fecha o dia com os fatos mais importantes do Oeste Paulista.

Ao lado da produção regional, o público passa a acompanhar a programação nacional da Record, com jornalismo, novelas, realities e entretenimento.

Fronteira nunca foi limite

“Desde o primeiro dia, a TV Fronteira foi feita para o Oeste Paulista. Fomos pioneiros, crescemos junto com a região e conquistamos a confiança de quem nos assiste. Agora, ao lado da RECORD, chegamos mais longe, com mais conteúdo local e mais força para informar, conectar e transformar.”

Com a nova afiliação, a TV Fronteira renova sua identidade sem abrir mão da essência que a trouxe até aqui: estar perto, dizer a verdade e respeitar cada história. Uma emissora que tem o jeito, o sotaque e a força do Oeste Paulista. Uma emissora que tem a sua cara.