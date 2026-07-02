RECORD Guaíba celebra 19 anos com festa especial e reforça liderança no jornalismo gaúcho Consolidada como a TV com a maior programação jornalística do Rio Grande do Sul e vice-líder de audiência no Estado

Divulgação RECORD Guaíba

A RECORD Guaíba comemorou nesta quarta-feira (1º) seus 19 anos de história com uma programação especial que reuniu colaboradores, apresentadores e parceiros em um dia de celebração, marcado pela música, confraternização e reconhecimento à trajetória da emissora. Consolidada como a TV com a maior programação jornalística do Rio Grande do Sul e vice-líder de audiência no Estado, a RECORD Guaíba celebrou quase duas décadas de compromisso com a informação, a credibilidade e a prestação de serviço aos gaúchos.

Divulgação RECORD Guaíba

A festa aconteceu durante o Balanço Geral RS, que ganhou uma edição especial para celebrar a data. O programa contou com a apresentação de Samuel Vettori, Jéssica Weber (A Hora da Venenosa), e Felipe Bueno (Balanço na Rede), além da participação dos apresentadores Vanessa Pires (Cidade Alerta RS), Léo Saballa Jr. (Rio Grande Record) e Leonardo Lara (Guaíba no Ar), que se reuniram para homenagear a história da emissora. A atração musical ficou por conta do Musical JM, que levou alegria e animou a programação ao vivo, tornando o aniversário ainda mais especial para quem acompanhava de casa e para os colaboradores da emissora.

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A comemoração também contou com um momento de confraternização entre as equipes. Os colaboradores foram recepcionados com cachorro-quente oferecido pelo parceiro Kurtz Dog e puderam celebrar a data com bolo e cupcakes personalizados preparados pela Serra Doces & Bolaria, em uma homenagem aos profissionais que constroem diariamente a história da Record Guaíba.

Fundada em 1º de julho de 2007, a RECORD Guaíba consolidou, ao longo de sua trajetória, uma relação de confiança com o público gaúcho por meio de um jornalismo próximo da população, pautado pela credibilidade, agilidade e prestação de serviço. Atualmente, a emissora reúne a maior programação jornalística da televisão do Rio Grande do Sul, acompanhando diariamente os principais acontecimentos do Estado e levando informação de qualidade para diferentes regiões.

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A vice-liderança de audiência alcançada pela RECORD Guaíba é resultado de um trabalho contínuo de investimento em conteúdo, tecnologia, inovação e valorização de pessoas. Com uma equipe formada por jornalistas, apresentadores, produtores, cinegrafistas, editores e profissionais de diversas áreas, a emissora amplia diariamente sua relevância e fortalece sua conexão com milhões de telespectadores.

Além da televisão, a RECORD Guaíba expandiu sua atuação para o ambiente digital, oferecendo cobertura em tempo real e conteúdos exclusivos em diferentes plataformas, acompanhando a evolução dos hábitos de consumo de informação e aproximando ainda mais o público da notícia.