Uma aluna do Externato Cooperativo da Benedita, em Alcobaça, foi agredida por duas colegas da mesma escola fora do recinto escolar. As jovens terão cortado o cabelo à vítima e usado cigarros para lhe causar queimaduras.