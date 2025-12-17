Anna Joyce celebra 11 anos de carreira e lança música com Evandro

A cantora Anna Joyce assinala 11 anos de carreira reafirmando a ligação emocional com o público e apresentando o novo single ‘Ondas do Mar’, em dueto com Evandro. A artista este recentemente no ‘Palco’ e falou tudo sobre o seu percurso na música.





Uma carreira construída com emoção e responsabilidade

Ondas do Mar: amor, dor e equilíbrio vocal

Anna Joyce descreve a carreira como um processo contínuo de partilha e transformação. Mesmo após mais de uma década, mantém “o burburinho na barriga” sempre que sobe ao palco ou lança uma nova música.Representar Angola é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um compromisso. A artista ressalta que o público angolano valoriza a arte como refúgio num país com desafios, e essa energia alimenta a sua presença internacional. O percurso pessoal também moldou a artista: tornar-se mãe, experimentar diferentes equipes de produção e acumular aprendizados trouxe maior serenidade e capacidade de observação.O novo tema, gravado com Evandro, transmite calma e melancolia. Anna confessa que se preocupou em casar a sua voz mais meiga com a do parceiro, mas surpreendeu-se com o resultado: um equilíbrio que reflete as próprias contradições da canção — beleza e violência, conforto e dor.