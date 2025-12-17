Anna Joyce celebra 11 anos de carreira e lança música com Evandro
A artista descreve a carreira como um processo contínuo de partilha e transformação
A cantora Anna Joyce assinala 11 anos de carreira reafirmando a ligação emocional com o público e apresentando o novo single ‘Ondas do Mar’, em dueto com Evandro. A artista este recentemente no ‘Palco’ e falou tudo sobre o seu percurso na música.
Uma carreira construída com emoção e responsabilidade
Anna Joyce descreve a carreira como um processo contínuo de partilha e transformação. Mesmo após mais de uma década, mantém “o burburinho na barriga” sempre que sobe ao palco ou lança uma nova música.
Representar Angola é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um compromisso. A artista ressalta que o público angolano valoriza a arte como refúgio num país com desafios, e essa energia alimenta a sua presença internacional. O percurso pessoal também moldou a artista: tornar-se mãe, experimentar diferentes equipes de produção e acumular aprendizados trouxe maior serenidade e capacidade de observação.
Ondas do Mar: amor, dor e equilíbrio vocal
O novo tema, gravado com Evandro, transmite calma e melancolia. Anna confessa que se preocupou em casar a sua voz mais meiga com a do parceiro, mas surpreendeu-se com o resultado: um equilíbrio que reflete as próprias contradições da canção — beleza e violência, conforto e dor.
Últimas
Fabiana Thorres leva pele de bacalhau e a brasilidade à cena internacional
Mais do que estética, a proposta carrega um compromisso social
April Ivy marca um retorno cheio de atitude
‘Ficavas Bem Melhor’ é, nas palavras de April, “o início de uma viagem muito bonita”
Da Angola para o mundo: o grupo Tuneza prova que o riso é uma linguagem universal
O grupo de humor Tuneza celebra mais de duas décadas transformando dor em riso e oportunidades
Zeca Pagodinho fala sobre ida a Portugal e parceria musical com o neto
O artista é considerado por muitos um ícone vivo da música brasileira
Rui Porto Nunes relembra 20 anos de carreira
A motivação central para Rui é construir personagens que não são ele
Luís Varatojo lança novo álbum do projeto ‘Luta Livre’
O artista propõe uma reflexão sobre identidade, verdade e a transformação dos valores em mercadoria
Isabél Zuaa fala sobre a sua atuação em ‘O Agente Secreto’
No filme, a atriz interpreta Tereza Victória, uma mulher angolana exilada no Recife
C4 Pedro escolhe a essência para guiar a sua arte
O artista afirma que a maior grandeza que procurava no mundo estava dentro dele
Bazar Diplomático celebra a solidariedade em Lisboa
O caráter anual e comunitário do bazar transforma doações e vendas em respostas concretas a necessidades locais
Miguel Caixeiro fala sobre álbum ‘Existencisensual’
O álbum promete consolidar este momento de maturidade artística, convidando o público a manter-se em movimento
Noite vampiresca transforma terror em riso na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril
Ao manipular temas sensíveis, o espetáculo procura provocar pensamento sem pesar
Ricardo de Sá celebra carreira entre teatro, televisão e música
Ricardo de Sá descreve-se realizado, mas inquieto: quer mostrar mais e aproveitar a urgência de criar
Cerâmica artesanal em Lisboa: nova coleção de Eva Lé
Barro vermelho, tons terrosos e um ateliê aberto ao público
Júlio César traz esperança nas suas músicas
Cantor transforma dúvidas em canções autorais e mantém a fé no futuro