Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Troféu Empreendedor Lusófono

Descubra tudo o que aconteceu na 2.ª Edição do Troféu Empreendedor Lusófono (1.ª parte)

Troféu Empreendedor Lusófono|Do R7

  • Google News

A 2.ª edição do Troféu Empreendedor Lusófono celebra o talento, a inovação e a determinação de empreendedores que fazem a diferença no universo lusófono.

Acompanhe os momentos mais marcantes do evento, conheça histórias inspiradoras de superação e sucesso, e descubra projetos que estão a transformar realidades em diferentes países de língua portuguesa.


Uma homenagem ao espírito empreendedor que une culturas, aproxima nações e impulsiona o desenvolvimento.

Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.