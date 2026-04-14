Descubra tudo o que aconteceu na 2.ª Edição do Troféu Empreendedor Lusófono (1.ª parte)

A 2.ª edição do Troféu Empreendedor Lusófono celebra o talento, a inovação e a determinação de empreendedores que fazem a diferença no universo lusófono.

Acompanhe os momentos mais marcantes do evento, conheça histórias inspiradoras de superação e sucesso, e descubra projetos que estão a transformar realidades em diferentes países de língua portuguesa.

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Uma homenagem ao espírito empreendedor que une culturas, aproxima nações e impulsiona o desenvolvimento.