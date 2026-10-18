RECORD lamenta morte da atriz e cantora Lua Blanco Artista conquistou o público como Roberta Messi, em Rebelde, e também integrou o elenco de Pecado Mortal

Lua marcou a teledramaturgia brasileira ao interpretar Roberta Messi na novela Rebelde Divulgação/RECORD

A RECORD manifesta profundo pesar pelo falecimento da atriz e cantora Lua Blanco, ocorrido neste domingo, 18 de outubro.

Lua marcou a teledramaturgia brasileira ao interpretar Roberta Messi na novela Rebelde, exibida pela RECORD entre 2011 e 2012, personagem que conquistou o público e se tornou um dos maiores sucessos da emissora.

Seu talento ultrapassou as telas e, levando a ficção para a vida real, Lua também integrou a banda Rebeldes, que realizou shows por todo o país, atraindo milhares de fãs apaixonados pelo grupo que protagonizou a novela. Neste momento de profunda tristeza, a RECORD se solidariza com seus familiares, amigos e fãs.