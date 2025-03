1º Beach Divas: torneio feminino agita Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/03/2025 - 11h36 (Atualizado em 26/03/2025 - 01h09 ) twitter

Rio Preto recebeu, neste final de semana, a primeira edição do Beach Divas, torneio de beach tennis exclusivo para o público feminino. O evento promovido pela Record movimentou as atletas, que se jogaram na areia em busca do pódio, na Arena Catarino Beach Sports.

Imagens drone: Credito Fernando Ceron

