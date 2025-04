4 PMs do BAEP vão a júri por morte de suspeitos em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h35 ) twitter

Quatro policiais militares do BAEP estão sendo julgados pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira, no Fórum de Rio Preto. Os quatro foram denunciados por homicídio qualificado pela morte de dois rapazes em uma tentativa de roubo, no Jardim Veneza, em 2019.

