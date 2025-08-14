50 novos radares começam a operar hoje nas rodovias do estado Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/08/2025 - 14h53 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h11 ) twitter

Começam a operar hoje em rodovias de todo o estado 50 novos radares. 16 foram instalados em municípios da área de cobertura da Record Rio Preto. Os locais foram escolhidos com base em um mapeamento dos trechos com mais acidentes, autuações por excesso de velocidade, curvas perigosas e com travessia de animais.

