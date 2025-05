Adolescente morto em Engenheiro Schmitt é enterrado em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/05/2025 - 14h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h41 ) twitter

Foi enterrado hoje à tarde em Rio Preto o corpo do adolescente Pedro Thiago Evangelista da Silva, de 17 anos. Ele foi morto no final da tarde de ontem por um outro adolescente, no distrito de Engenheiro Schmitt.

