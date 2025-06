Agro Record, 21 de junho de 2025 Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/06/2025 - 17h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h23 ) twitter

O Agro Record deste sábado vai falar do baixo nível de hidrelétrica prejudica pesca e turismo em mira estrela. A uva começa a ganhar espaço no cerrado. Agricultora de goiás investe no cultivo e se surpreende e um casal de feirantes de rio preto comemora 50 anos de profissão.

