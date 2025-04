Agro Record: crise no Rio Tietê e os segredos do chocolate Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h34 ) twitter

O nosso Agro Record deste sábado começa à 1 hora da tarde. Vamos mostrar que as más condições do Rio Tietê têm causado a mortandade de peixes. E além do peixe, que é bastante consumido nessa época, também vamos falar do chocolate, outro alimento que ganha espaço nesse período. Produtores de cacau aprendem o beneficiamento a partir da amêndoa do fruto. Acompanhe o nosso Agro Record deste sábado.

