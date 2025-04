AGU cria grupo para recuperar valores descontados de aposentados e pensionistas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/04/2025 - 10h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h34 ) twitter

A Advocacia-Geral da União criou um grupo especial para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados e pensionistas do INSS. A repórter Thaís Gomes está ao vivo com as informações.

