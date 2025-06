Alunos de Catanduva criam ferramenta para combater a dengue após alta de mortes e casos no Brasil Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h11 ) twitter

Só no ano passado, o Brasil contabilizou pouco mais de seis mil mortes provocadas pela dengue. No comparativo anual, foi registrado um aumento de cerca de 400% na quantidade de casos. Tudo isso motivou alunos do instituto de engenheiros eletricistas e eletrônicos de Catanduva a desenvolver uma ferramenta que promete ajudar a mudar esta realidade, enfrentada também no município.

