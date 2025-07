América-RP volta à elite da base após 14 anos: sub-15 e sub-17 avançam no Paulistão Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h13 ) twitter

Depois de 14 anos, as equipes de base, sub-15 e sub-17 do América Futebol Clube, estão classificadas para a segunda fase do Paulista. O clube passou por anos difíceis. A última vez que a cidade viu o time na segunda fase dessas disputas foi em 2011. Com a nova gestão o clube começou pela base para resgatar a força da camisa Rubro.

