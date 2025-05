América Sub-20 estreia na Série B do Paulista com nova geração e esperança de reconstrução Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h39 ) twitter

A categoria sub-20 do América volta a disputar a série B do Campeonato Paulista após uma temporada longe da competição. A estreia é amanhã. O time que pega a Francana fora de casa está cercado de expectativas. É que essa nova geração traz a esperança de reconstrução para um clube de muita tradição no futebol nacional.

