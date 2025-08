Analfabetismo é 4 vezes maior entre PCDs, revela IBGE; falta de acessibilidade é causa Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h17 ) twitter

O analfabetismo é quatro vezes maior entre deficientes do que entre pessoas sem limitação. Os dados são do Ibge e segundo especialistas a origem do problema está na falta de estrutura adequada nas escolas.

