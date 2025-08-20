Logo R7.com
Apreensão de drogas cresce 40% em Araçatuba nos primeiros 8 meses

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

As apreensões de drogas na região de Araçatuba tiveram um aumento de mais de quarenta por cento nos primeiros oito meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Para mudar este cenário as equipes intensificam cada vez mais o patrulhamento ostensivo nas rodovias.

