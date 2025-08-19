Araçatuba: 40 cães e gatos são encontrados em casa abandonada Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h04 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h13 ) twitter

Agentes do centro de controle de zoonoses e Guardas Civis municipais de Araçatuba encontraram quase quarenta cães e gatos dentro de uma casa na zona leste da cidade. O imóvel estava desabitado desde a semana passada quando os donos foram presos.

