Araçatuba: 40 cães e gatos são encontrados em casa abandonada
Agentes do centro de controle de zoonoses e Guardas Civis municipais de Araçatuba encontraram quase quarenta cães e gatos dentro de uma casa na zona leste da cidade. O imóvel estava desabitado desde a semana passada quando os donos foram presos.
