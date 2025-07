Araçatuba dá 20 dias para regularização de túmulos abandonados no Recanto da Paz Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 30/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h08 ) twitter

Em Araçatuba, os responsáveis por túmulos abandonados no cemitério Recanto de Paz, têm menos de vinte dias para regularizar a situação. O prazo foi dado pela prefeitura no mês passado. Depois deste período os restos mortais serão transferidos para o ossário geral do município.

