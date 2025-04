Araçatuba inaugura novo Parque Náutico; poluição do Tietê preocupa cidades Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h35 ) twitter

Foi inaugurada neste fim de semana a nova estrutura do parque Náutico Milton Camargo, na antiga prainha municipal, em Araçatuba. As obras fazem parte de um projeto do governo do estado que investe no turismo náutico em municípios que ficam próximos ao Rio Tietê. Durante a visita o secretario também comentou sobre a poluição no Rio Tiete que tem preocupado muitos municípios.

