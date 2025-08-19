Araçatuba sedia Fest’Up, um dos maiores eventos de comunicação do Brasil
Araçatuba recebeu pela primeira vez o Fest'up, um dos maiores eventos de comunicação do Brasil, no Unisalesiano. Alunos, professores e profissionais da área puderam ter contato direto com a experiência do mercado publicitário. A Record é uma das parceiras.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto