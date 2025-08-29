Avanço de algas na represa preocupa SEMAE; abastecimento pode ser afetado
A proliferação de algas que atinge o lago um da represa municipal pode alcançar o lago dois nos próximos dias. O avanço é esperado pelo Semae, uma vez que, as condições dos reservatórios são as mesmas. Por enquanto o abastecimento de água tem tido a demanda suprida pelo lago três, que não foi atingido pelo fenômeno.
