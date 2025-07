Bady Bassitt oferece aceiros gratuitos contra queimadas no período seco Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h11 ) twitter

Agora em julho, nós entramos no quadrimestre mais seco do ano e por isso é também a fase mais delicada para os riscos de queimadas. Mas, em Bady Bassitt, os produtores rurais passaram a ter acesso de forma gratuita à uma das principais medidas de contenção do fogo, que são os aceiros.

