Bebê de Votuporanga luta contra sequelas após parada cardíaca; família pede ajuda

Hoje nós vamos conhecer a história da Eloáh, uma bebezinha de 9 meses de Votuporanga que precisa muito de ajuda. Tudo começou com uma bronquiolite e devido a demora no tratamento, o quadro evoluí para uma parada cardíaca que fez com que a bebê necessite hoje de tratamentos específicos para não ficar com sequelas. Desesperada a família fez uma campanha nas redes sociais. Eu fui até Votuporanga e você vai acompanhar agora comigo esse caso.

