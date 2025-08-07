Bem-te-vi corajoso toma banho de piscina no frio e viraliza na internet Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 07/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem mandou foi um telespectador, e mostra ninguém menos que um bem-te-vi tomando banho de piscina. Isso mesmo, mergulhando no frio, como se fosse verão. Coragem ele tem, viu? Mas se for parar pra pensar... Esse bem-te-vi tá mais limpo que muita gente por aí. Porque vou te contar, eu to bem vendo um monte de gente fugindo do chuveiro nesse frio.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto