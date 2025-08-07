Bem-te-vi corajoso toma banho de piscina no frio e viraliza na internet
Quem mandou foi um telespectador, e mostra ninguém menos que um bem-te-vi tomando banho de piscina. Isso mesmo, mergulhando no frio, como se fosse verão. Coragem ele tem, viu? Mas se for parar pra pensar... Esse bem-te-vi tá mais limpo que muita gente por aí. Porque vou te contar, eu to bem vendo um monte de gente fugindo do chuveiro nesse frio.
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto