BR-153 começa a ser duplicada entre Rio Preto e Icém

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Atenção motoristas: na sexta-feira começaram as obras de duplicação da rodovia BR-153 - no trecho entre Icém e Rio Preto. Ao todo serão duplicados os trechos do km 0 ao km 51,7, ou seja, pouco mais de 50 quilômetros, além de quatro pontes, 12 interseções em desnível, uma passarela de pedestres e três acessos em nível.

[Balanço Geral]

