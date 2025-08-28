BR-153 começa a ser duplicada entre Rio Preto e Icém Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atenção motoristas: na sexta-feira começaram as obras de duplicação da rodovia BR-153 - no trecho entre Icém e Rio Preto. Ao todo serão duplicados os trechos do km 0 ao km 51,7, ou seja, pouco mais de 50 quilômetros, além de quatro pontes, 12 interseções em desnível, uma passarela de pedestres e três acessos em nível.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto

‌



📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto

‌



➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto