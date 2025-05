Briga entre moradores de rua termina em tentativa de homicídio em Jales Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 20/05/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma briga entre moradores de rua terminou em tentativa de homicídio no Jardim Paulista em Jales. O caso foi no domingo. Segundo a polícia uma mulher foi agredida pelo ex e o atual usou uma faca para defendê-la.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto