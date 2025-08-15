Cabrita Bita toma mamadeira como bebê e rouba corações em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 12h28 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A gente recebeu um vídeo fofíssimo de uma telespectadora aqui de Rio Preto. Dá só uma olhada: é a cabrinha Bita, tomando seu tetê tranquila, como se fosse um bebê. Segundo a dona, a Bita é toda cheia de manha, mas também é bem arteira. Quem vê assim quietinha, nem imagina o que apronta depois.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto