Cabrita Bita toma mamadeira como bebê e rouba corações em Rio Preto
A gente recebeu um vídeo fofíssimo de uma telespectadora aqui de Rio Preto. Dá só uma olhada: é a cabrinha Bita, tomando seu tetê tranquila, como se fosse um bebê. Segundo a dona, a Bita é toda cheia de manha, mas também é bem arteira. Quem vê assim quietinha, nem imagina o que apronta depois.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto