Cabrita Bita toma mamadeira como bebê e rouba corações em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A gente recebeu um vídeo fofíssimo de uma telespectadora aqui de Rio Preto. Dá só uma olhada: é a cabrinha Bita, tomando seu tetê tranquila, como se fosse um bebê. Segundo a dona, a Bita é toda cheia de manha, mas também é bem arteira. Quem vê assim quietinha, nem imagina o que apronta depois.

