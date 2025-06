Cadelinha agredida em Araçatuba é resgatada com filhotes após repercussão nas redes sociais Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 11/06/2025 - 12h22 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h10 ) twitter

Ontem nos mostramos aqui no SP Record imagens de um homem que foi flagrado jogando uma cachorra no chão em Araçatuba. O caso ganhou uma grande repercussão. Muita gente ficou revoltada com a covardia do tutor. Depois que as imagens ganharam as redes sociais o cadelinha e os filhotes dela foram resgatados.

