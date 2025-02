Calor extremo preocupa Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 27/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h18 ) twitter

O interior enfrenta a terceira onda de calor do ano, com temperaturas acima de 35°C. A alta temperatura aumenta os riscos à saúde, como desidratação e infartos, exigindo atenção redobrada, especialmente com os idosos. Confira os detalhes na reportagem!

