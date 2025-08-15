Câmara de Rio Preto aprova estatuto de proteção a pessoas com autismo Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h14 ) twitter

A Câmara de Rio Preto aprovou dois projetos voltados para pessoas com transtorno do espectro autista. As propostas criam o estatuto de proteção às pessoas com Tea e permitem o acompanhamento especializado à estudantes da rede pública.

