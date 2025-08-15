Câmara de Rio Preto aprova estatuto de proteção a pessoas com autismo
A Câmara de Rio Preto aprovou dois projetos voltados para pessoas com transtorno do espectro autista. As propostas criam o estatuto de proteção às pessoas com Tea e permitem o acompanhamento especializado à estudantes da rede pública.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto