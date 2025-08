Câmeras de segurança se tornam armas contra queimadas na região Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h06 ) twitter

Denúncias e flagrantes de câmeras de segurança tem sido aliados importantes no combate à queimadas. Nesta época do ano os casos são mais frequentes aqui na nossa região. As ocorrências provocam indignação e revolta nas vítimas destes crimes.

