Câmeras flagram mulher furtando pinscher em Rio Preto; donos pedem ajuda Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h12 )

Uma cachorra da raça pitscher foi furtada, em um bairro da região norte de Rio Preto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma suspeita pega a cachorrinha em frente à casa dos donos, que pedem ajuda para localizar a companheira.

