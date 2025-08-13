Câmeras flagram mulher furtando pinscher em Rio Preto; donos pedem ajuda
Uma cachorra da raça pitscher foi furtada, em um bairro da região norte de Rio Preto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma suspeita pega a cachorrinha em frente à casa dos donos, que pedem ajuda para localizar a companheira.
