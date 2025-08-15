Logo R7.com
Câmeras flagram suspeito ameaçando mulher e danificando carro em Nova Granada

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Um homem foi preso em Nova Granada por descumprir uma medida protetiva contra uma operadora de caixa. Uma câmera de segurança registrou imagens que você vai ver agora com exclusividade mostrando o suspeito ameaçando a vítima e danificando o carro dela.

