Câmeras flagram suspeito ameaçando mulher e danificando carro em Nova Granada
Um homem foi preso em Nova Granada por descumprir uma medida protetiva contra uma operadora de caixa. Uma câmera de segurança registrou imagens que você vai ver agora com exclusividade mostrando o suspeito ameaçando a vítima e danificando o carro dela.
