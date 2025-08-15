Câmeras flagram suspeito ameaçando mulher e danificando carro em Nova Granada Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h18 ) twitter

Um homem foi preso em Nova Granada por descumprir uma medida protetiva contra uma operadora de caixa. Uma câmera de segurança registrou imagens que você vai ver agora com exclusividade mostrando o suspeito ameaçando a vítima e danificando o carro dela.

