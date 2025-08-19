Campanha de vacinação: HPV pode prevenir até 90% dos casos de câncer Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 13h15 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h10 ) twitter

Ainda não há uma vacina contra o câncer, mas há uma forma de prevenir o câncer de colo de útero, por exemplo. A vacina contra o HPV pode reduzir em até 90% o risco de desenvolver câncer relacionado ao vírus. Por isso o ministério da saúde iniciou a campanha de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos não vacinados.

