Campanha de vacinação: HPV pode prevenir até 90% dos casos de câncer
Ainda não há uma vacina contra o câncer, mas há uma forma de prevenir o câncer de colo de útero, por exemplo. A vacina contra o HPV pode reduzir em até 90% o risco de desenvolver câncer relacionado ao vírus. Por isso o ministério da saúde iniciou a campanha de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos não vacinados.
